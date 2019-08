La Borsa di New York ancora sugli scudi aspetrando Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude contrattazioni ancora in rialzo, scommettendo sul più che probabile taglio dei tassi della Fed, mentre il presidente USA Donald Trump è in pressing per un taglio più risoluto di almeno un punto percentuale. Ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,96%, a 26.135,79 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dell'1,21%. In netto miglioramento il(+1,52%), come l'S&P 100 (1,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,14%),(+1,56%) e(+1,39%).del Dow Jones,(+3,28%),(+2,09%),(+1,86%) e(+1,68%).Tra idel Nasdaq 100,(+7,78%),(+7,12%),(+6,52%) e(+5,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,39%.Sensibili perdite per, in calo del 2,47%.