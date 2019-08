Spreadsi allarga in attesa discorso Conte

(Teleborsa) - Punta a rialzo lo, che si allarga rispetto all'apertura di stamattina a 210 punti. Il differenziale del decennale italiano rispetto al Bund tedesco di pari scadenza, a fronte di un rendimento dele del Bund a -0,69%.A spingere in alto quello che ormai viene definito il, politiche ed economiche, è l'attesa per. Dopo giorni d'attesa e do, oggi si saprà finalmente se si è aperta una crisi di governo (formale) e se il capo dell'esecutivo presenterà al Quirinale autonomamente le sue dimissioni o verrà sfiduciato dall'Aula.Tutto è ancora da giocare e la, anche rispetto alle implicazioni economiche delle scelte fatte (Manovra e IVA).Frattanto,USD (+0,01%) in attesa di nuovi spunti dallee soprattutto dal simposio di Jackson Hole, in Wyoming (USA). La banca centrale cinese stamattina ha tagliato il tasso sui prestiti bancari al 4,25% dal 4,31% precedente.In, che mostra cautela in attesa del discorso di Conte, con l'indiceStabili le altre borse europee.