Debole il mercato americano in attesa dei verbali del FOMC

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,66%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno lo, che si ferma a 2.900,51 punti, ritracciando dello 0,79%. Variazioni negative per il(-0,71%), come l'S&P 100 (-0,8%).. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,40%),(-1,22%) e(-1,21%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+4,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,38%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,90%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,30%),(+1,97%),(+1,86%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,01%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,36 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,69%.Sensibili perdite per, in calo del 2,41%.