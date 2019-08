Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo (+2,76%), corre Pirelli

comparto italiano auto e ricambi

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha aperto a quota 200.066,9, in aumento di 5.500,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 426, dopo aver esordito a quota 418.Tra le azioni italiane adell'indice automotive, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,65%.Svettache segna un importante progresso del 3,82%.avanza dell'1,97%.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,35% sui valori precedenti.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,89%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,51%.