Lieve ribasso per l'indice del settore alimentare italiano (-0,48%)

comparto alimentare a Piazza Affari

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

Valsoia

Doria

(Teleborsa) - Ilsi muove in territorio negativo. In moderato rialzo ilIlha avviato gli scambi a quota 93.855,8, con un decremento di 447 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 651, dopo aver avviato la seduta a 649.Tra ledi Piazza Affari, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,98%.Giornata fiacca per la, che segna un calo dello 0,76%.