Eni, delta Niger: importante scoperta di gas e condenstati

ENI

(Teleborsa) -, tramite la propria consociata NAOC (Eni in quota al 20%, NNPC al 60%, Oando al 20%), ha effettuato un'nelle sequenze geologiche profonde dei, nell’onshore delIlha raggiunto una profondità totale di 4.374 metri, incontrando un importante accumulo a gas e condensati, con volumi di circanella sequenze profonde perforate.La scoperta hache sarà valutato con una nuova. In ogni caso, il pozzo ha unastimata di circadi gas e tremila barili di condensato al giorno, e sarà immediatamente messo in produzione per aumentare la produzione gas di NAOC.La scoperta fa parte di una campagna di perforazione pianificata dalla JV NAOC per esplorare le opportunità delle sequenze profonde sinora non perforate con l’opportunità di immediato time to market.