Il settore costruzioni a Milano chiude in alto (+1,66%)

Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna 493,6 punti, a quota 30.242,1.L'intanto guadagna 3 punti, dopo un inizio di seduta a quota 440.Tra ledi Piazza Affari del comparto costruzioni, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,74% sui valori precedenti.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,39%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,01% sui valori precedenti.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,56%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 20,15%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,21%.