Mercato americano positivo

(Teleborsa) -dallee di una possibile risoluzione del conflitto commerciale. Durante la seduta si tiene la lente puntata anche sulla crescita economica e sul, previsto nel pomeriggio.Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,52%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 2.893,48 punti. In moderato rialzo il(+0,63%), come l'S&P 100 (0,5%).(+0,80%),(+0,73%) e(+0,68%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+1,75%),(+1,31%),(+0,98%) e(+0,93%).Tra i(+6,24%),(+2,00%),(+1,77%) e(+1,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,59%.