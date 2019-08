Saipem brilla in vetta al paniere FTSE MIB

Saipem

FTSE 100

big italiana dell'ingegneria

principale indice della Borsa di Londra

Saipem

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,79%, risultando oggi il miglior titolo del paniere FTSE MIB. Nessun nuovo spunto per il titolo, ma un ritorno di appeal per la società ingegneristica italiana, che a fine luglio ha annunciato un ritorno all'utile alla fine del primo semestre ed importanti sviluppi del business Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,99%, rispetto a -1,78% del).Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4,25 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4,33, mentre il primo supporto è stimato a 4,17.