Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

informatica

utilities

Nike

Walt Disney

Apple

Goldman Sachs

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Celgene

Amgen

Hasbro

Alexion Pharmaceuticals

Biogen

American Airlines

Ctrip.Com International Spon Each Rep

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.898,83 punti; sulla stessa linea, loguadagna l'1,10% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.878,38 punti. In denaro il(+1,47%), come l'S&P 100 (1,2%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,53%),(+1,39%) e(+1,18%).Al top tra i(+2,24%),(+2,22%),(+1,95%) e(+1,79%).(+3,37%),(+3,20%),(+3,18%) e(+2,95%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,14%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,9%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.