Crisi governo, nuovo incontro PS-M5S: "Lavoriamo sui temi"

(Teleborsa) -che, in attesa di salire al Colle per le consultazioni con il Capo dello Stato, hanno iniziato unLe prime dichiarazioni rilasciate ai cronisti sembrano indicare che la. La trattativa infatti si era quasi arenato sul", ha infatti ribadito in mattinatacapogruppo M5s al Senato, prima di entrare all'incontro con le delegazioni.La risposta dei dem è arrivata a stretto giro con il capogruppo PD al Senato,i, che ai cronisti ha dichiarato diAnche l'altro tema caldo, quello del, sembra in via di risoluzione. "", ha aggiunto Marcucci. "Cominciamo a lavorare, ci auguriamo che sia una bella giornata".Toni dunque pacati da parte dei due antagonisti politici per eccellenza, destinati, a quanto sembra a diventare prossimi alleati di governo.i", ha ribadito il capogruppo Pd alla Camera,, entrando alla riunione con la delegazione M5S, seguito dal vicecapogruppo M5S,", le sue parole prima di entrare alla Camera.