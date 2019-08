L'indice delle aziende sanitarie si muove in territorio negativo (-1,98%), perde molto Amplifon

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Scivola il, dopo l'andamento in frazionale ribasso delIlmarcia a quota 201.019,2 con un peggioramento di 4.012,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole l', che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 791 dopo un avvio a 792.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,71% sui valori precedenti.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,49%.Tra ledi Milano, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.