Seduta molto negativa per il settore assicurativo italiano (-1,64%)

indice delle società assicurative

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

indice EURO STOXX Insurance

listino principale

Poste Italiane

Unipol

UnipolSai

Ftse MidCap

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 17.463 con una perdita di 287,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 265, dopo una partenza a 267.Nel, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,36%.Tra le azioni del, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,74% rispetto alla seduta precedente.