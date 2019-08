Wall Street chiude con moderate perdite

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude la seduta in leggero ribasso. A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 25.777,9 punti, con uno scarto percentuale dello 0,47%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.869,16 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,12%); in lieve ribasso lo(-0,29%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,70%),(-0,62%) e(-0,55%).Tra i(+1,44%),(+1,02%),(+0,91%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,57%.Calo deciso per, che segna un -1,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,18%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,14%.Tra i(+5,00%),(+4,91%),(+3,06%) e(+2,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,62%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,13%.Sensibili perdite per, in calo del 2,92%.In apnea, che arretra del 2,81%.