Il comparto bancario a Piazza Affari viaggia molto alto (+2,48%), giornata euforica per Banca MPS

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

indice EURO STOXX Banks

FTSE MIB

Unicredit

Banco BPM

Mediobanca

Ftse MidCap

Banca MPS

Credito Valtellinese

Banca Popolare di Sondrio

Ftse SmallCap

Banca Profilo

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna il 2,48%, dopo la chiusura di ieri a quota 7.674,8.L'intanto guadagna l'1,33%, dopo un inizio di seduta a quota 80.Tra i titoli del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,15%.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,69%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,66%.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 7,42%.Su di giri(+4,78%).Denaro su, che registra un rialzo dell'1,42%.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.