La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

beni di consumo secondari

beni industriali

Pfizer

United Health

United Technologies

Nike

Johnson & Johnson

American Airlines

Hunt(J.B.)Transport Serv

Dollar Tree

Ebay

Autodesk

Adobe Systems

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Electronic Arts

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,00%, a 26.036,1 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.887,94 punti. In frazionale progresso il(+0,29%), come l'S&P 100 (0,7%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,40%),(+1,09%) e(+1,06%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,18%),(+2,01%),(+1,86%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,73%.Al top tra i, si posizionano(+3,60%),(+3,26%),(+2,95%) e(+2,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,74%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,53%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,45%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,76%.