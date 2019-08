Seduta euforica per il comparto telecomunicazioni in Italia (+3,00%), si concentrano gli acquisti su Telecom Italia

indice del settore telecomunicazioni

(Teleborsa) - Andamento brillante per l', peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 11.138,5, in accelerazione del 3,00% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 288, dopo che in principio di giornata era a quota 285.Nel, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,94%.Tra le medie imprese quotate sul, scambia in profit, che lievita dell'1,20%.Tra ledi Milano, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,71% sui valori precedenti.