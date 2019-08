indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

small-cap

Aquafil

(Teleborsa) - Lieve rialzo per l', che si attesta sulla linea di parità. Brilla, invece, ilIlha aperto a quota 15.373,9, per portarsi a 15.316, in rialzo di 65,94 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l'avanza dell'1,77% a 1.047.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,05% sui valori precedenti.