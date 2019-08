Borse europee positive su scommesse BCE. Piazza Affari in controtentenza

Spread

(Teleborsa) -, che ha invertito rotta nel tardo pomeriggio, dopo ilUnha colpito il mercato, facendo crescere i rendimenti del BTP sino all'1,03% eche, con un incremento di 7 punti base rispetto alla vigilia.Le affermazioni del prossimo Presidente della BCE Christine Lagarde su una politica accomodante hanno invece fatto scendere il cambio, che continua la seduta con in calo dello 0,63% a 1,0988. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.528,3 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 54,97 dollari per barile, in netto calo del 3,07%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,85%, guadagno moderato per, che sale dello 0,32%, ben impostata, che segna un incremento dello 0,56%., con ilche scende a 21.323 punti (-0,35%); in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 23.179 punti. Poco sotto la parità il(-0,52%); senza direzione il(+0,13%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,1 miliardi di euro, in calo di 407,6 milioni di euro, rispetto ai 2,51 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,57 miliardi di azioni, rispetto ai 0,86 miliardi precedenti.Su 217 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 128 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 74. Invariate le rimanenti 15 azioni.Scivolano sul listino milanese tutti i settori, ma si segnalano in particolare(-1,82%),(-1,25%) e(-1,04%).di Milano, troviamo(+5,06%), in attesa del Capital market Day a New York e dopo le voci di spin off di Iveco . Anche ieri il titolo si era infiammato chiudendo in forte rialzo. Bene anche gli altri titoli della galassia Agnelli come(+1,32%) e(+0,83%).In battuta(+1,65%) e(+1,17%).Le più forti vendite sui bancari, comeche perde il 3,35% eil 2,77%.