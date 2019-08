La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,25%, a 26.362,25 punti; sulla stessa linea, loguadagna l'1,27% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.924,58 punti. Balza in alto il(+1,51%), come l'S&P 100 (1,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,77%),(+1,73%) e(+1,48%).Al top tra i(+2,50%),(+2,41%),(+2,36%) e(+2,27%).Tra i(+3,92%),(+3,91%),(+3,59%) e(+3,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,94%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%.