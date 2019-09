Calo per l'indice delle società High Tech italiane (-0,71%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 61.110,9, in calo dello 0,71% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 527, dopo aver avviato la seduta a 530.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,78% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adell'indice tecnologia, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,80%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,02%.