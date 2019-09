Il settore beni personali a Milano in territorio positivo (+1,29%), slancio per Zucchi

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

grande capitalizzazione

Moncler

Ferragamo

Ftse MidCap

FILA

Tod's

De' Longhi

bassa capitalizzazione

Zucchi

Aeffe

OVS

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 74.576,6 in aumento di 957,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 1.034, dopo aver avviato la seduta a 1.031.Tra le azioni italiane adell'indice beni per la casa, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,38%.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,23% sui valori precedenti.avanza dello 0,90%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,74%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,13% sui valori precedenti.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,39%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,32%.