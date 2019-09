DigiTouch presenta la Meware Cognitive Platform

DigiTouch

(Teleborsa) -presenta un’altra novità tecnologica realizzata grazie alle competenze acquisite con la recente acquisizione di Meware: la, una soluzione proprietaria che permette alle aziende di far fronte all'aumento del volume e della complessità dei dati a loro disposizione, al fine di valorizzarli su tutte le aree di business.Grazie alla capacità di leggere dati di ogni genere e di qualsiasi fonte di provenienza, la MCP è in grado di acquisire, filtrare e analizzare in modo rapido ed efficace l’enorme e complessa mole di dati, offrendo alle aziende un vantaggio competitivo di grande rilievo. Tutto questo tramite l’applicazione di intelligenza artificiale e machine learning ai dati aziendali.L’offerta della MCP si sviluppa all'interno della divisione Data & Business Analytics di DigiTouch, destinata a crescere in modo importante nella proposizione di Gruppo."Oggi si parla molto di business analytics e di machine learning perché rappresentano l’unica valida soluzione al problema dell’analisi dei dati, che sono numericamente sempre più elevati, variegati perché provengono da fonti disparate, e complessi, molto complessi - afferma, Presidente della PMI innovativa posizionata sul mercato come Full Digital Platform Company - . Per gestirli in modo efficace e trarne valore la tecnologia rappresenta un asset imprescindibile, purché accompagnata dal pensiero strategico, che solo la mente umana può portare. Nel Gruppo DigiTouch siamo lieti di poter contare su un team di professionisti esperti composto da ingegneri, statistici e matematici che curano il progetto Meware Cognitive Platform. Diversi clienti dei settori banking, e-commerce e previdenziale hanno scelto questa nostra soluzione e stanno registrando importanti ritorni sull'investimento. Siamo lieti di questi risultati, che per noi costituiscono anche un ulteriore incentivo a proseguire la ricerca di soluzioni innovative sempre più performanti".