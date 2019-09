Segno meno per il settore beni personali a Milano (-0,74%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 74.195,9 di 553,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 1.033, dopo che in principio era 1.035.Tra le azioni più importanti del comparto beni per la casa di Milano, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,99%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,77%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,64%.Tra ledi Piazza Affari, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,75%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.