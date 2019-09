Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

S&P-500

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con loche avanza dello 0,91%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,103. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.546,7 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 4,21%.Scende molto lo, raggiungendo +149 punti base, con un deciso calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,81%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,96%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,59%, eavanza dell'1,21%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,58% sul; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,55% avanza a quota 23.618 punti. In rialzo il(+1,36%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Buona la performance a Milano dei comparti(+3,04%),(+2,76%) e(+2,59%).di Milano, troviamo(+6,42%),(+5,91%),(+3,91%) e(+3,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,55%.del FTSE MidCap,(+5,52%),(+3,40%),(+2,91%) e(+2,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,14%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,55%.Tra lepiù importanti, domani alle 08:00,, saranno pubblicati gli Ordini dell'Industria, per il quale gli analisti stimano -1,5%. L'indicatore degli ordini dell'industria mostra la variazione del numero totale di nuovi ordini d'acquisto ai produttori. Un valore positivo rappresenta un aumento di attività da parte dell'industria. Un valore negativo indica una situazione di rallentamento.I mercati sono in attesa degli Occupati ADP degli Stati Uniti (il precedente era 156.000 unità), previsto domani nel pomeriggio dopo le 14:15 che, secondo gli analisti, sarà di 148.000 unità. Il dato indica il numero degli occupati nel settore privato in USA.In USA sarà annunciatoalle 15:45 di domani nel pomeriggio che, secondo gli analisti, sarà di 50,9 punti. Il Purchasing Managers Index (PMI) composito misura la crescita dell'attività economica del Paese.