Vino, Coldiretti: record storico per l'export made in Italy

(Teleborsa) - Vendemmia in corso e per ilche fa registrare unrispetto allo scorso anno quando erano stati raggiunti su base annuale 6,2 miliardi di euro, la prima voce dell'export agroalimentare nazionale.È quanto emerge da un'analisi dellasu dati Istat relativi ai primi cinque mesi del 2019 in occasione della presentazione delle previsioni vendemmiali 2019 di Ismea, Assoenologi e Unione italiana vini che hanno rivisto le stime di inizio agosto all'avvio della raccolta delle uve.Con una, il 16% in meno dell'anno scorso,(43,9 milioni di ettolitri) e la(40 milioni)."In Italia le condizioni attuali – sottolinea Coldiretti –anche se l'andamento della raccolta dipenderà molto dal resto dal mese di settembre e ottobre per confermare le previsioni anche sul piano quantitativo, anche perché al momento appena il 15% delle uve è già in cantina contro il 40% dello scorso anno".A condizionare, precida l'associazione, "sono le, al caldo e siccità nei primi mesi primaverili sono seguite copiose precipitazioni, unite ad un significativo calo termico per buona parte del mese di maggio mentre nell'estate bollente si sono verificate a macchia di leopardo violente ondate di maltempo".Nel dettaglio, lacon 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc), 73 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante 30% per i vini da tavola.L'andamento è spinto dall'ottimismo delleche – sottolinea la Coldiretti – hannograzie all'incremento in valore del, che sono di gran lunga il principale cliente, seguiti dache si posiziona al secondo posto e delal terzo posto. Da sottolineare infine il vero, storico concorrente del Made in Italy, mentre la crescita è del 6,6% in Cina.che fanno segnare un aumento del 7,5 % trainate dal, in vino italiano più stappato all'estero, con oltre 1/4 delle vendite realizzato in Gran Bretagna (28%): da qui la preoccupazione per gli effetti dellae la guerra commerciale minacciata da Donald Trump.