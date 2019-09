Aeroporto Genova, Odone: "Turismo e business due driver di sviluppo traffico"

(Teleborsa) - L'Aeroporto di Genova conferma tassi di crescita del traffico a due cifre, grazie anche alla sua "doppia valenza" nel segmento del turismo internazionale e della clientela business. Trend che delineano prospettive interessanti anche per il prossimo futuro.Lo ha detto con soddisfazione, Presidente dell’, a Teleborsa, in una intervista rilasciata alla cerimonia per la firma dell'affidamento della progettazione dei lavori di ampliamento dello scalo "Cristoforo Colombo" "No indubbiamente il nostro aeroporto ha: una più semplice è in assoluto, perché ormai volano tutti con il low cost che per vent'anni è stato trascurato, sbagliando. La comunitàperò ha assolutamente bisogno di collegamenti portanti. Abbiamo sviluppato moltissimo, uno era, mentre adesso abbiamo anche, importantissimi, ed anche, che è un hub verso l'America del Sud, e, che adesso potrebbe diventare una risorsa importante per lavorare con Turkish Airlines e riaprire i rapporti con il Medio Oriente. Insomma lavoriamo a tutto campo per sviluppare un, ed i dati ce lo confermano. Ilinfatti è quello, importante per il turismo, su cui andremo avanti, ma anche quella di, molto importante soprattutto per lo shipping"."Il terrorismo aveva reso meno facili le rotte che toccano destinazioni come, ma adesso la calma internazionale ha fattoe per quelle zone; noi però come Aeroporto di Genova, nonostante a livello italiano la crescita non sia brillantissima, abbiamo dei margini di crescita che stiamo portando avanti con una certa soddisfazione".