Falck Renewables firma contratto con Holaluz per fornitura energia in Spagna

Falck Renewables

(Teleborsa) -prosegue nel suo piano di espansione sul mercato spagnolo, valutando nuove opportunità eoliche e fotovoltaiche, con l’ambizione di diventare uno dei principali produttori indipendenti di energia rinnovabile del Paese.S.p.A.. La società italiana attiva in Europa nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato la firma di un contratto a lungo termine () tra la sua controllata– proprietaria di un impianto eolico situato nella regione Castilla y León (Spagna) – e, fornitore di energia spagnolo. Il contratto consente una copertura di circa il 75% della produzione dell’impianto.Holaluz è un fornitore di energia verde, con oltre 210mila clienti in Spagna, ai quali vende elettricità proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. Holaluz sarà responsabile delle attività di bilanciamento della produzione del parco eolico di Carrecastro e gestirà la vendita dell’energia sul mercato.Il parco eolico di, la cui entrata in esercizio è attesa entro l'ultimo trimestre del 2019, è situato nei comuni di Tordesillas e Velilla, su un altopiano a 800 metri sul livello del mare, e sfrutta una velocità media del vento stimata in 7,4 m/s all'altezza del mozzo delle turbine (4 turbine eoliche Siemens Gamesa per una capacità totale installata pari a 10 MW). La produzione prevista è di circa 34 GWh all'anno, equivalente al consumo di circa 10mila abitazioni.