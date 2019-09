L’Aeroporto di Cagliari annuncia la stagione invernale

(Teleborsa) - Saranno 33, 18 nazionali e 15 internazionali, i collegamenti che saranno operati dall’aeroporto di Cagliari nella prossima stagione winter, che partirà dall’ultima domenica di ottobre.Tra le principali novità annunciate da Sogaer, i voli per Budapest, operati da Ryanair, per Palermo (Volotea), Venezia (EasyJet), Malpensa (Air Italy), Monaco (Eurowings), Madrid (Iberia Express), Ancona (Volotea) e i charter per Tel Aviv.Dopo gli 80 collegamenti della stagione estiva in 22 Paesi e la crescita del movimento passeggeri del 29% sulle rotte internazionali nei primi otto mesi del 2019, il network della stagione Winter ’19-’20 lascia soddisfatto Alberto Scanu, amministratore delegato di Sogaer, che può giovarsi dell’apertura della base Volotea alla fine del maggio scorso. Da gennaio ad agosto sono transitati 3,2 milioni di passeggeri, +9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel solo mese di agosto lo scalo cagliaritano ha raggiunto la quota record di 609.843 passeggeri (+9,6% rispetto al 2018).