Wall Street viaggia sui livelli della vigilia

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile su 26.797,46 punti in attesa di conoscere le future mosse di politica monetaria della Fed (il FOMC si riunirà il 17-18 settembre 2019). Rimane ai nastri di partenza l'a 2.973,79 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il(-0,59%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,08%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,66%) e(+1,44%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,08%),(-0,76%) e(-0,70%).del Dow Jones,(+3,15%),(+2,72%),(+2,33%) e(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,71%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,05 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,21%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Tra i(+4,26%),(+4,08%),(+2,99%) e(+2,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,60%.Sensibili perdite per, in calo del 5,79%.In apnea, che arretra del 4,88%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,14%.