Circle riceve incarichi da nuovi attori per supporto attivazione nuovi Fast Corridor

Circle

(Teleborsa) -, realtà genovese che opera nell'ambito delle soluzioni di automazione e digitalizzazione dei settori portuali e della logistica intermodale, comunica, a partire da oggi, 10 settembre, l’Lo scorso 3 maggio 2019 l’Agenzia dell e Dogane ha pubblicato il nuovo disciplinare quadro riguardante i Corridoi controllati Fast Corridor dalla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) e/o Sistema Informativo Logistico Ferroviario, per la movimentazione di container dal punto di sbarco fino al luogo designato e/o approvato dall'Autorità doganale presso un nodo logistico di destinazione.. A partire da oggi, infatti, è disponibile in ambiente di esercizio la release aggiornata dei Fast Corridor ed è possibile procedere alla richiesta di attivazione dei nuovi Corridoi controllati.Circle ha già sviluppato (e oggi aggiornato) una soluzione di gestione del Fast Corridor, «MILOS Fast Corridor», parte della Suite Milos® Global Supply Chain Visibility. Milos® GSCV è una Suite di servizi progettata per soddisfare le esigenze di Shippers e Freight Forwarder, in grado di fornire tutte le informazioni in ottica Door-to-Door utilizzando una dashboard interattiva. Il framework Milos®, digitalizzando e automatizzando lo scambio di dati tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nella Supply Chain, consente già oggi di sfruttare procedure semplificate doganali come la procedura Fast Corridor in aggiunta ad altri processi logistici e doganali internazionali.