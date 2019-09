Il Comparto tecnologico a Milano interrompe la serie di quattro rialzi consecutivi (-1,40%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

grande capitalizzazione

STMicroelectronics

Ftse MidCap

Reply

bassa capitalizzazione

Piteco

TAS

Eems

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 65.203,14, in diminuzione di 925,68 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 542,1, dopo aver avviato la seduta a 546,72.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,42%.Tra le azioni del, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,17%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, risultato negativo per, con una flessione dell'1,83%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,82% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,55% sui valori precedenti.