Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

informatica

Goldman Sachs

JP Morgan

Exxon Mobil

Chevron

Merck & Co

Visa

McDonald's

Procter & Gamble

Micron Technology

Baidu

Kraft Heinz

Hasbro

Mercadolibre

Workday

Idexx Laboratories

KLA-Tencor

(Teleborsa) -appesantita, in evidente contrazione rispetto al valore precedente.Wall Street continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 26.804,55 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite lo, che retrocede a 2.968,74 punti. In frazionale calo il(-0,54%), come l'S&P 100 (-0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,04%) e(+0,62%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,72%),(-0,70%) e(-0,69%).Al top tra i(+1,56%),(+1,24%),(+1,05%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,48%.Sensibili perdite per, in calo del 2,28%.In apnea, che arretra del 2,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%.Al top tra i, si posizionano(+1,32%),(+0,93%),(+0,82%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,82%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,78%.scende dell'1,66%.