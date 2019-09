Realizzi sulle utility alla Borsa di Milano

Terna

(Teleborsa) - Giornata di realizzi per le azioni del, peggio di tutti gli altri comparti., con l'indice di riferimento in flessione di mezzo punto percentuale.A pesare sul comparto contribuisce una rotazione settoriale che spinge gli investimenti a favore dei bancari oggi ben comprati.A Piazza Affari, perdono terreno-0,96% e-0,63%. Frazionale la discesa di-0,28%. Sulla piazza di Londra si muove in ribasso-0,55% mentre in Spagnacede lo 0,52%. Più forte il calo della connazionale-1,07%. A Francofortearretra dello 0,50%. A Parigi-1,27%.