Wall Street chiude con segni misti

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.835,51 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.978,43 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il(-0,26%); sulla parità lo(+0,08%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,85%) e(+1,54%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,92%),(-0,72%) e(-0,62%).del Dow Jones,(+3,75%),(+2,49%),(+2,31%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,60%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,25%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%.Tra i(+5,76%),(+5,39%),(+3,27%) e(+3,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,37%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,46%.In caduta libera, che affonda del 4,45%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,31 punti percentuali.