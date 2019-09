Conte: "Subito al lavoro, Italia più forte in UE"

(Teleborsa) - "". Inizia così il post del presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblicato sul suo profilo Facebook prima della partenza per Bruxelles, dove incontrerà i vertici delle Istituzione europee.Per Conte è ora "fondamentali e strategici per l'Italia: la, ilsui flussi migratori, un regime di".Nel post, il premier ricorda l'importanza degli, a partire da quelli ambientali e sociali "nell'ottica di uno sviluppo sostenibile che dia".Tema migranti, Conte ribadisce la volontà di lavorare "per una gestione multilivello, strutturale e non emergenziale dei flussi migratori", mentre per il Sud dichiara di voler "provare a ottenere dall'Europa il riconoscimento di uno statuto speciale per poter varare misure straordinarie per lo sviluppo".- conclude Conte - Con il nuovo Governo intendiamo. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea".