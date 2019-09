Andamento positivo per il comparto tecnologico a Milano (+0,81%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Andamento rialzista per l', nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 68.334,9, in crescita dello 0,81% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 548, dopo aver avviato la seduta a 549.Tra le azioni più importanti del comparto tecnologia di Milano, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,94%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,96%.Effervescente, con un progresso del 5,58%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,69%.