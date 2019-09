Altra seduta in rialzo per il settore costruzioni a Milano (+1,02%)

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 32.689,93, in aumento di 333,18 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilsi è mosso con cautela a 467,76, dopo aver avviato la seduta a 465,47.Nel, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,23%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,89%.Tra ledi Piazza Affari, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,82%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,31%.