Giglio, accordo acquisizione società E-Commerce Outsourcing s.r.l. (Terashop)

Giglio Group

(Teleborsa) - Colpo grosso per. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto ha approvato la sottoscrizione del contratto per l’(proprietaria del marchio commerciale), uno dei più importanti player nella fornitura in outsourcing di servizi di e-commerce.Terashop è l’azienda che ha maggiormente investito sull’omnicanalità e la sua innovativa piattaforma permette di offrire ai brand ed ai clienti finali un’esperienza d’acquisto completa. Inoltre, integrando la piattaforma di Giglio Group con quella di Terashop, sarà possibile allargare l’attività del Gruppo verso nuovi settori quali in particolare GDO, GDS e Food con la possibilità di applicare diversi modelli di business: vendite online con consegna a domicilio, ritiro nei punti vendita, chioschi digitali per la vendita in negozio, sistemi di CRM, siti B2B, B2E e sistemi di loyalty card. La nuova piattaforma tecnologica coprirà, quindi, l’intero ciclo dell’e-commerce ed il team di Giglio Group, potendo godere della grande esperienza nel settore e-commerce di Terashop, avrà la possibilità di conquistare sempre maggiore efficienza operativa e competitività tecnologica e commerciale., che si chiude positivamente con unaa quota 43,3 milioni di Euro (39,7 milioni di euro nello stesso periodo del 2018), ea 19,3 milioni di Euro (18 milioni di Euro nel 2018).(Euro 4.000), non tiene conto dei 2,8 Milioni di Euro di Plusvalenze che verranno registrate nel Bilancio 2019 all'atto del closing dell’operazione di conferimento delle attività dell’area media, contrariamente alle minusvalenze già conteggiate nell'esercizio 2018.contemperando il rischio di perdere opportunità commerciali e rapporti commerciali consolidati con il lancio di nuovi e-commerce store e nuove geografie.