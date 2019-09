Enea, team di ricerca a guida italiana svela il genoma della melanzana

(Teleborsa) -Lo studio, pubblicato sulla rivistae condotto in collaborazione con, ha portato allacome ad esempio la siccità.La ricerca segue la– come la melanzana appartenenti allache comprende circa 2.500 specie diverse – avvenuta nel 2011 e 2012. "La sequenza genomica ha confermato che la grande diversità morfologica delle Solanacee si è generata partendo da un numero di geni molto simile (circa 35.000 in ognuna delle tre specie). Oltre alla melanzana più diffusa in Italia, la specie Solanum melongena, esistono in natura circa cinquanta specie affini, di cui alcune a rischio estinzione a causa dei cambiamenti climatici", spiega"Laè stataper correggerne il difetto della polpa soffice che assorbe parecchio olio in cottura. La progenie è stata poi continuamente selezionata per i 6 anni successivi, fino ad arrivare appunto alla 67/3, da cui abbiamo costituito numerose famiglie imparentate, che hanno permesso di poter ordinare correttamente le sequenze del genoma. Questo ci ha consentito ditramite marcatori molecolari associati ai geni di interesse. In particolare, ci siamo concentrati sui geni coinvolti nella colorazione e nella maturazione del frutto e nella resistenza a patogeni fungini", spiega"Il genoma è stato ottenuto tramite una combinazione di tecnologie di sequenziamento di ultima generazione e mappatura ottica. La qualità dei dati è elevatissima e testimonia quanto siano cresciute le competenze italiane nel campo della genomica", commenta"La melanzana – come sottolinea– è uno degli ortaggi più consumati al mondo e l'Italia ne è il principale produttore europeo". Domesticata oltre 2.000 anni fa in Asia, tuttavia, la melanzana – spiega Lanteri – "ha subito un