Mondo TV scivola dopo la semestrale

Mondo TV

player europeo nella produzione e distribuzione di animazione

FTSE Italia Star

Mondo TV

(Teleborsa) - Seduta no per, che esibisce una consistente perdita del 6,35% dopo la presentazione dei risultati del semestre. La società ha riportato una diminuzione dei ricavi del 32% ed un utile sceso a 2 milioni di euro dai 6,8 milioni del primo semestre 2018.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,233 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,173. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,293.