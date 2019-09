Scuola, CDP ha investito 3 miliardi dal 2010 per edilizia scolastica

(Teleborsa) - Dal 2010 al 2018,per la realizzazione di. E’ uno dei dati principali che, nel giorno dell’scolastico, Cassa Depositi e Prestiti rende noto, a testimonianza dell’impegno a supporto di tutto il sistema scolastico.Unoe che è confermato anche di recente dagli ultimi dati semestrali, che evidenziano come neiCDP abbia finanziatoscolastici: in pratica, una scuola ogni due giorni.Ammontano invece aa disposizione degliper interventi di progettazione, realizzazione e ammodernamento degli edifici destinati all’istruzione: dalla scuola dell’infanzia all'università, dall'alta formazione artistica musicale e coreutica alle residenze universitarie.A questo si aggiunge l’impegno per la realizzazione dicon l’obiettivo di completare nei prossimi anni la realizzazione di circanelle principali città universitarie italiane, e per la promozione della cultura del risparmio nelle scuole attraverso il programma sviluppato con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Poste Italiane, che punta a coinvolgere fino a 1 milione di studenti attraverso l’educazione ad un