Seduta molto negativa per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-2,67%), giornata da dimenticare per Fidia

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

Leonardo

Nexi

Prysmian

media capitalizzazione

Fincantieri

ASTM

Datalogic

Ftse SmallCap

Fidia

Biancamano

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 35.294,8 con una perdita di 953,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 879, dopo una partenza a 886.Tra le azioni più importanti del comparto beni industriali di Milano, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,27% sui valori precedenti.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Tentenna, che cede lo 0,76%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, composto ribasso per, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 6,53% sui valori precedenti.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,52%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%.