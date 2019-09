In rosso il comparto dei servizi finanziari in Italia (-0,72%), netto calo registrato da Gequity

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio negativo il, che è peggiore delIlha chiuso a quota 92.368,4 in calo dello 0,72%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 479, in prossimità della chiusura di ieri.Nel, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,11%.Tra leitaliane, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,77%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,89%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,04% sui valori precedenti.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,60% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,03% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,33% sui valori precedenti.