L'indice delle aziende sanitarie è in territorio positivo (+1,16%), andamento rialzista per Amplifon

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 190.041,1, in crescita di 2.204,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 800, dopo aver avviato la seduta a 798.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,65%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,08%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,92%.Tra ledi Piazza Affari, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,43%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,95%.Composta, che cresce di un modesto +0,75%.