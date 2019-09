Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 27.076,82 punti, con uno scarto percentuale dello 0,52%, arrestando la serie di otto rialzi consecutivi, avviata il 4 di questo mese; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.997,96 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,51%, come l'S&P 100 (-0,5%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,63%),(-1,31%) e(-0,96%).Tra i(+2,16%),(+1,50%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,95%.Calo deciso per, che segna un -1,65%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,32%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,23%),(+2,82%),(+2,50%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,28%.In caduta libera, che affonda del 2,92%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,85 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,84%.