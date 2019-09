Petrolio, Unione Petrolifera: "Impatto limitato attacchi Arabia nel breve"

(Teleborsa) - Con gliè venuto meno ildi greggio. Uno deglimaggiori della storia, equiparabile solo a quello registrato nel 1973-74 in occasione della, a seguito della rivoluzione iraniana nel 1978-'79 e dellanel 1980-81, quando i prezzi nel giro di poco tempo praticamente raddoppiarono.E' quanto ricorda l', associazione che rappresenta i produttori di greggio, sottolineando però che "rispetto ad allora laesclusivamente, ma risulta moltoa livello geografico. Attualmente glisono ilmondiale con oltre 17,4 milioni b/g, seguiti dallacon 11,6 milioni b/g. Paesi che insieme coprono circa il 30% dell’offerta mondiale. Questo il motivo per cui i, almeno per il momento, hanno mostrato delle variazioni importanti restando comunqueraggiunti negli ultimi due anni".Per l'associazione dei petrolieri questo è un. "Il sistema - si sottolinea - ha in sé le risorse per contenere gli effetti più negativi di questa situazione di emergenza nel breve termine", ma "è evidente che se si dovesse protrarre troppo a lungo nel tempo, ne risentirebbe la tenuta dell’offerta e quindi l’effetto sui prezzi diverrebbe molto più significativo".Laperché bisognerà capiretornerà realmente asul mercato (per ora ha dichiarato che 1,7 milioni b/g dovrebbero essere ripristinati nell'arco di pochi giorni). Fino a quel momento l’equilibrio del sistema è collegato alla possibilità degliproduttori di. Sulla carta dovrebbero essere disponibili, in ambito Opec e al netto dell’Arabia Saudita, circa(offerta aggiuntiva resa disponibile entro 90 giorni).che vanta la più ampia capacità produttiva inutilizzata (circa 1,7 milioni b/g) anche se resta il nodo delle sanzioni americane ed europee.da computo gli, che negli ultimi anni hanno registrato un forte incremento della produzione (2,5 milioni b/g in più nel 2018 e 1,7 milioni b/g già stimati per il 2019) eulteriormente in modo significativo. Anche laprobabilmentedi quanto ha tagliato nell'ambito dell’accordo “Opec Plus”, cioè 200-300.000 b/g.A fare la vera differenza potrebbero essere anche le, che si potranno utilizzare soloe fossero seriamente messi a rischio gli approvvigionamenti.