Saipem e Studio Rinnovabili insieme per lo sviluppo di eolico e solare

Saipem

(Teleborsa) -e Studio Rinnovabili, società indipendente che offre consulenza in progetti di energia rinnovabile ed efficienza energetica sia dal punto tecnico che economico, hanno firmato unnel settore delle energie rinnovabili,L'obiettivo - spiega una nota - è mettere a fattor comune le reciproche competenze ed esperienze nel campo dei servizi multidisciplinari di ingegneria e costruzione per la realizzazione di impianti eolici e solari. "Le sinergie attese consentiranno di cogliere in modo più competitivo ed efficace le opportunità di business offerte dal mercato delle energie rinnovabili"., ha commentato: "La collaborazione con Studio Rinnovabili costituisce un. Riteniamo, infatti, che la nostra consolidata esperienza e capacità innovativa nei servizi per l’industria Oil&Gas siano complementari allo sviluppo di infrastrutture nel settore delle energie rinnovabili, e che la sinergia con Studio Rinnovabili consentirà sia unsia una maggiore presenza sul mercato italiano”." - ha dichiarato. "Mettendo a disposizione esperienza e referenze quindicennali nell’anemologia, progettazione, consulenza e advisory vogliamo contribuire alla nascita di nuovi servizi per le rinnovabili in aree dove tradizionalmente vengono adottate tecnologie Oil&Gas e, più in generale, ai nuovi investimenti rinnovabili Utility Scale".