Sotto la parità il comparto immobiliare italiano (-0,42%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

Ftse SmallCap

Risanamento

Aedes

Coima Res

(Teleborsa) - L'sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.Ilha esordito a quota 11.947,4, e chiude a 11.886,5, con un ribasso di 50,29 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 381, dopo aver iniziato gli scambi a 381.Tra le azioni del, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,19%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,22%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,19%.