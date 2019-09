Il settore beni personali a Milano si muove in territorio negativo (-2,12%), giornata in discesa per Moncler

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Moncler

Ftse MidCap

Technogym

bassa capitalizzazione

Zucchi

Rosss

Safilo

(Teleborsa) - Scivola l', dopo l'andamento in frazionale ribasso delIlmarcia a quota 74.018,8 con un peggioramento di 1.608,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole l', che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.023 dopo un avvio a 1.027.Tra ledi Piazza Affari del comparto beni per la casa, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,16% sui valori precedenti.Tra le azioni del, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,96%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,06% sui valori precedenti.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,59%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,09%.